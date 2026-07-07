Уголовные дела возбуждены в Туве после беспорядков при поиске пропавших детей

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела после беспорядков, произошедших в ночь на 6 июля в Кызыле в ходе поисков двух пропавших девочек. Они расследуются по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, находившегося при исполнении должностных обязанностей) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», толпа собралась у частного дома на ул. Колхозной после того, как распространились слухи о том, что девочки могут находиться в нем. По данным МВД по Республике Тыва, некоторые из пришедших начали бросать камни в дом и разбили окна.

Для пресечения беспорядков на место прибыли сотрудники силовых ведомств. «Двое неустановленных лиц нанесли удары по голове и телу полицейского УМВД России по городу Кызылу»,— говорится в сообщении регионального следственного управления СКР.

Напомним, две несовершеннолетние девочки пропали 1 июля. В их поиске принимают участие несколько сотен человек. К вечеру 6 июля они обследовали свыше 360 км береговой линии Енисея. По данным правительства республики, работу созданного поискового штаба курирует вице-премьер Шолбан Сендаш.

Валерий Лавский