Осужден экс-глава технадзора Красноярской ТЭЦ-1 за получение подкупа

Суд в Красноярске вынес приговор в отношении бывшего руководителя группы технического надзора проекта модернизации Красноярской ТЭЦ-1 Олега Бескостного. Его признали виновным в получении коммерческого подкупа (ч. 7 ст. 204 УК РФ) и приговорили к четырем годам условно и штрафу в размере 2,8 млн руб., сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с ноября 2024 года представитель подрядной организации ООО «Оптима» по завершении каждого этапа работ приходила за обязательными подписями в актах выполненных работ и исполнительной документации. Однако вместо проверки документов фигурант дела требовал деньги, угрожая затянуть их согласование, установили правоохранители.

Первые 100 тыс. руб., согласно материалам дела, Олег Бескостный получил в подарочной коробке с бутылкой виски. В течение следующих полутора лет глава отдела получил еще три подношения на общую сумму 550 тыс. руб. Когда требования продолжились, представитель подрядчика обратилась в УФСБ региона. При передаче денег в четвертый раз подозреваемого задержали правоохранители.

До исполнения приговора сохранен арест на принадлежащий осужденному Mercedes-Benz GLE 400D 2020 года выпуска, за счет которого будут обеспечены взыскание штрафа и конфискация имущества, уточнили в надзорном ведомстве.

Александра Стрелкова