В Красноярском крае затоплены десятки приусадебных участков

Прошедшие 6 июля дожди затопили 28 приусадебных участков в Красноярском крае. Об ухудшении гидрологической обстановки сообщило главное управление МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Уровень воды поднялся в реках Бирюса и Солгон. 20 участков из числа затопленных находятся в поселке Верхняя Бирюса в Дивногорске, еще восемь — в селе Солгон Ужурского округа.

Кроме того, по данным ведомства, из-за перелива участка автодороги в Емельяновском округе ограничен подъезд к семи садоводческим обществам и платформе Крючково. Протяженность перелива составила 4 м, глубина — до 0,5 м.

По данным синоптиков, 7 июля в центре и на юге Красноярского края местами продолжатся дожди с сильным ветром.

Валерий Лавский