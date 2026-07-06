Первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк о ситуации в промышленности, мерах ее поддержки и основе для будущего роста.



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Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Челябинской области Иван Куцевляк

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Челябинской области

— После нескольких достаточно успешных лет в последний год-полтора промышленное производство в Челябинской области, судя по официальной статистике, показывает общий спад. В чем его причины, какие сектора промышленности упали сильнее, а кто удержался на плаву и продолжает рост?

— Это правда, после нескольких лет хорошей динамики мы видим некоторое охлаждение. Но важно смотреть на это в контексте. Челябинская область — один из крупнейших индустриальных регионов страны. Промышленность формирует почти половину валового регионального продукта, а сам ВРП за последние пять лет практически удвоился — с полутора до почти трех триллионов рублей.

Макроэкономические факторы сегодня оказывают влияние на нашего флагмана — промышленность, в частности, на металлургическое производство. И это характерно не только для нашего региона, но и для всей металлургии в масштабах страны. Основными потребителями металлургической продукции являются строительство и машиностроение, и обе эти отрасли в последнее время сильно реагируют на жесткую денежно-кредитную политику. И, соответственно, снижают спрос на продукцию металлургов.

При этом у нас продолжают активно развиваться направления, связанные с импортозамещением и новыми технологиями. Это робототехника, приборостроение, отдельные сегменты машиностроения, в том числе в части электротехники. Губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер ставит задачу не просто удерживать позиции в традиционно сильных для региона отраслях, а обеспечивать более разностороннее развитие промышленности. Поэтому наряду с металлургией и машиностроением мы системно поддерживаем новые технологические направления, которые делают экономику региона более устойчивой в перспективе.

Несмотря ни на что, важно последовательно идти в более сложный продукт, модернизацию, кооперацию и новые ниши.

— Только ли в ключевой ставке и санкциях дело?

— Было бы неправильно объяснять все только ставкой и санкциями, хотя это очень серьезные факторы. Высокая ставка снижает не только инвестиционный потенциал, она охлаждает спрос и всю экономику. Плюс ставка — один из факторов, который влияет на курс рубля. А курс влияет на рентабельность экспорта. Все это действует во взаимосвязи. Поэтому ключевая ставка, наверное, не единственный, но очень важный фактор.

В такие периоды особенно важно видеть, где у экономики и у предприятий есть внутренние резервы. Прежде всего это производительность труда. Иногда рост начинается не со строительства нового цеха, а с наведения порядка в действующем производстве. По предприятиям, которые участвуют в проекте по производительности труда, мы видим вполне прикладной результат: процессы ускоряются, незавершенное производство сокращается, выработка растет.

Второй большой резерв — роботизация и автоматизация. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу обеспечения технологического суверенитета, роста производительности труда, ускоренного внедрения современных технологий. Наш губернатор делает большой упор на роботизацию. Сегодня Челябинская область — один из регионов-лидеров в этом направлении. Формируется уникальная инновационная экосистема. Все составляющие в ней дополняют друг друга. В нее входят производители промышленных и сервисных роботов, предприятия, активно их внедряющие, компании-интеграторы, вузы, колледжи и инженерные классы в школах для подготовки кадров. И, разумеется, институты поддержки — федеральные и региональные.

Есть резерв и в кооперации, и в переходе к продукции следующих переделов. И, конечно, в поиске новых рынков в России и на внешнем контуре. Мы последовательно развиваем связи с дружественными странами, и это тоже часть ответа на внешние ограничения.

Большое внимание уделяется и другим направлениям экономики региона. Агропромышленный комплекс для нас — важный и активно развивающийся сектор. Плюс туристическая отрасль. Наша природа богата и разнообразна — есть и горы, и леса, и озера, и знаковые места вроде Аркаима. Это колоссальный потенциал для развития туризма.

В целом ответ такой: внешнее давление сильное, но внутренний потенциал — в эффективности, технологиях, собственной инженерии и кооперации — далеко не исчерпан.

— Что в этой ситуации может и должен делать бизнес и что могут региональные власти?

— Если говорить прямо, бизнесу сейчас нужно делать все то, что и всегда нужно делать в бизнесе, только гораздо тщательнее. Искать новые ниши, работать с издержками, качеством, командой и продуктом. Никакого волшебного рецепта здесь нет. Как и всегда, выигрывает тот, кто лучше управляет, быстрее адаптируется и точнее работает с эффективностью.

Что касается власти, наша задача — создавать условия. Не подменять собой бизнес, а давать ему инструменты: льготные займы, налоговые механизмы поддержки инвестиций, помощь в модернизации, сопровождение инвестпроектов, поддержку выхода на новые рынки, развитие промышленной инфраструктуры, работу с кадрами.

Спектр действий здесь достаточно широк как на уровне предприятий, так и на уровне региона: это субсидии, льготные кредиты, налоговые льготы и проактивная работа с бизнесом в кадровой сфере.

Отдельно нужно сказать про кадры. У нас очень серьезно развивается программа «Профессионалитет», Челябинская область здесь является одним из лидеров в стране. Это тоже часть ответа на вызовы, поскольку современная промышленность — не только оборудование, но и люди, которые умеют на нем работать.

Да, сегодня приходится непросто. Но важно понимать: такие периоды — это не только риски, но и трансформация рынков, а значит, и новые возможности. Тот, кто пройдет такой сложный отрезок, сохранит позиции на рынке, потом сможет занять освободившиеся ниши и компенсировать нынешнее снижение новым ростом.

— У металлургов проблемы привели в том числе к достаточно серьезным трудностям для регионального бюджета. Удалось ли сохранить региональные меры поддержки промышленности?

— Я бы здесь сделал акцент не столько на сохранении, сколько на развитии. Наша задача в том, чтобы сберечь работающие механизмы и донастроить их под новые условия.

Да, металлургия для Челябинской области — системообразующая отрасль, и ее состояние отражается на доходах бюджета. Но именно в такой ситуации было бы неправильно отказываться от поддержки промышленности. Наоборот, ее нужно делать более точечной, ориентированной на развитие.

Поэтому основные инструменты не просто сохранены — они продолжают работать и развиваться. Мы помогаем на всех стадиях, от идеи создания продукта до его выхода на серийное производство. Помогаем как финансово, так и с помощью экспертов: в сфере бережливого производства, выхода на зарубежные рынки, реализации кластерных инициатив. Все эти меры направлены на дальнейший рост производительности и реализацию компаниями инвестпроектов.

Продолжает работать фонд развития промышленности — региональный и в связке с федеральным. Только за прошлый год южноуральские предприятия получили по линии ФРП свыше 8 млрд руб. господдержки. Это льготные займы федерального и регионального ФРП, грантовые инструменты, выплаты по договорам лизинга и многое другое.

Ключевая логика — не просто переждать сложный период, а использовать его для технологического обновления.

— Насколько разные проблемы сейчас у «крупняка» и у малого и среднего промышленного бизнеса? И насколько разные рецепты выхода из сложной ситуации?

— Есть общий пласт проблем, одинаковый для крупного, среднего и малого промышленного бизнеса. Это общее охлаждение экономики, удорожание кредитного ресурса, снижение спроса на промышленную продукцию. Дорогой кредит влияет и на инвестиции, и на спрос. Это чувствуют все.

Дальше начинаются различия. У крупного бизнеса фактор масштаба. Большое предприятие — это большой коллектив, высокая социальная ответственность, большие постоянные издержки, длинные производственные цепочки. Если речь идет о заводе, где работают тысячи человек, любые решения даются совсем иначе, чем на маленьком производстве. И если ты теряешь людей, потом восстановить такой коллектив и такие компетенции крайне сложно.

У МСП другая проблема — меньший запас прочности. Да, такой бизнес гибче, ему проще перегруппироваться, но он сильнее зависит от кассовых разрывов, неплатежей, поведения крупных заказчиков, стоимости денег здесь и сейчас.

Поэтому и рецепты немного разные. Большим сегодня нужно становиться гибче: быстрее принимать решения, активнее перестраивать продуктовую линейку, идти в более сложную продукцию, автоматизацию, новые рынки.

Маленьким нужно становиться больше и крепче — не обязательно буквально по масштабу выручки, а по устойчивости. Искать кооперацию, становиться частью более длинных цепочек поставок, заходить в кластеры, пользоваться инструментами поддержки, наращивать компетенции.

Но, по большому счету, отдельного секретного рецепта ни для кого нет. Нужно продолжать вести бизнес и делать все, что в бизнесе нужно делать, просто сейчас — гораздо внимательнее и точнее. Тогда и позиции на следующем этапе роста будут сильнее.

— Как поменялась в последние годы промышленная политика в Челябинской области? В чем суть, смысл изменений, что сейчас в приоритете и почему?

— Главное изменение в том, что промышленная политика сегодня — уже не только история про поддержку действующих предприятий. Сегодня это в гораздо большей степени политика технологического развития.

Мы по-прежнему опираемся на наши традиционные сильные отрасли — металлургию и машиностроение. Это фундамент экономики региона. Но задача, которую ставит губернатор Алексей Леонидович Текслер,— не просто сохранять имеющееся, но делать промышленность Челябинской области более современной, более производительной, более глубокой по переделам и более самостоятельной технологически.

Это полностью соответствует и федеральной повестке, которую задает президент России Владимир Владимирович Путин: технологический суверенитет, собственные производственные компетенции, рост производительности труда, ускоренное внедрение современных технологий.

В регионе за последние годы выстроена всесторонняя система поддержки промышленности на всех стадиях: от идеи создания продукта до выхода на серийное производство. Во-первых, это региональный фонд развития промышленности, работающий в связке в федеральным. Во-вторых, есть грантовая поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В-третьих, серьезный акцент сделан на роботизацию. По поручению губернатора в регионе создан Центр промышленной роботизации. В региональном ФРП действуют специальные программы по роботизации и цифровизации промышленности, по которым предприятие может получить льготный заем на очень комфортных условиях именно на внедрение манипуляторов и цифровых решений.

Новый запрос бизнеса — финансовая поддержка внедрения в производственные процессы искусственного интеллекта. Поэтому мы учли и это направление, которое также будем поддерживать через региональный ФРП. Таким образом инструменты поддержки становятся еще более точечными, удобными и доступными для предприятий.

Отдельная «фишка» — в программе льготных займов ФРП на роботизацию условия будут еще привлекательнее, если используется робот российского производства и услуги интегратора из Челябинской области. То есть мы одновременно стимулируем и спрос на отечественные решения, и развитие собственной региональной кооперации.

Еще одно важное направление — производительность труда. В одноименный федеральный проект, который включен в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», вовлечено более 200 предприятий региона. И по ним мы видим измеримый результат: процессы ускоряются, потери сокращаются, выработка растет. Очень часто именно с этого и начинается более глубокая модернизация.

Отдельно нужно сказать о кластерной политике. В регионе создано больше десятка промышленных кластеров, в которые входят более 80 предприятий. Это важная часть новой промышленной кооперации. Мы поддерживаем не только отдельный завод, но и совместные проекты, создание импортозамещающих цепочек.

Плюс инфраструктура. В Челябинской области зарегистрированы индустриальные парки и промышленные технопарки, развиваются территории опережающего развития и, конечно, особая экономическая зона «Южноуральская». Она создана в Красноармейском муниципальном округе. И смысл зоны не в том, чтобы просто предоставить землю и льготный режим. Задача, поставленная губернатором, гораздо шире: сформировать площадку для промышленности нового типа, для высокотехнологичных, роботизированных производств, которые изначально проектируются на современной технологической базе.

Если коротко подытожить — раньше промышленная политика в большей степени отвечала на вопрос, как поддержать промышленность, сейчас — на вопрос, какой промышленность Челябинской области должна стать через пять-десять лет. Наш ответ: более роботизированной, более производительной, более глубокой по переделам, более технологически самостоятельной.

— Что Челябинская область показывает на «Иннопроме»?

— На «Иннопроме» мы стараемся демонстрировать не просто набор предприятий, а Челябинскую область как современный индустриальный регион — с мощной традиционной базой и серьезным взглядом в будущее.

В центре внимания в этом году робототехника, беспилотные решения, приборостроение, цифровые технологии и экологические проекты. На стенде Челябинской области будет представлено больше двух десятков предприятий и Ассоциация приборостроительных компаний.

Это не случайный набор. По сути, мы демонстрируем направления, которые сегодня формируют новую промышленность региона. Покажем роботов, в том числе учебных, решения по машинному зрению, беспилотные транспортные платформы, тяжелую технику с элементами автономного управления, современные приборы и цифровые сервисы. Все это — проекты иной технологической сложности.

И, конечно, «Иннопром» — это рабочая площадка для кооперации, контрактов, переговоров, новых проектов. Важно не просто достойно выглядеть, а получить практический результат для предприятий региона.

Мы показываем главное: Челябинская область — это регион, где индустриальная мощь не только в прошлом и настоящем, но и в будущем, на новой технологической основе.

Беседовал Дмитрий Моргулес