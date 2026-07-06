Ход роботом

Челябинская область традиционно принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Мероприятие стартовало 6 июля. В этот день губернатор Алексей Текслер подписал ряд соглашений, связанных с развитием роботизации и технологий в регионе. Среди них — расширение производственных площадей технопарка «ЗЭМ», создание заводов по выпуску сервисных роботов и роботизированной линии упаковки, а также частичный перенос из-за рубежа в Челябинскую область площадки по созданию микроэлектроники. Общая стоимость инвестиций в проекты составит порядка 862 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Моргулес Фото: Дмитрий Моргулес

В первый день 16-й международной промышленной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге, 6 июля, Челябинская область заключила ряд стратегических соглашений, связанных с созданием роботизированных производств, расширением действующих площадок и цифровизацией. Регион в этом году также представил самый большой стенд за всю историю своего участия площадью 440 кв. м. На нем свою продукцию и технологии презентовали 22 челябинских предприятия. Ключевыми темами стали роботизация, беспилотные аппараты и экологические проекты.

Первое соглашение правительство региона подписало с руководством технопарка «ЗЭМ» (создан на базе НПО «Электромашина», входит в «Ростех»). Оно предусматривает расширение производственных площадей предприятия. Планируемый размер инвестиций в проект составит 442 млн руб. Проект предполагает строительство пяти новых цехов, бизнес-инкубатора и выставочного зала. Общая площадь новых объектов превысит 5 тыс. кв. м. Там планируют разместить не менее 12 компаний, занимающихся радиоэлектроникой и электротехникой. Запуск новых мощностей позволит создать 110 рабочих мест.

Генеральный директор НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев пояснил, что расширение необходимо из-за высокого спроса со стороны малого и среднего бизнеса. Сейчас в технопарке работают шесть резидентов, однако свободных площадей не хватает. Новые корпуса оборудуют кран-балками и зонами для хранения продукции.

АО «Научно-производственное объединение „Электромашина“» создано в Челябинске в 2004 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем компании является научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», входящая в «Рос­тех». НПО «Электромашина» занимается разработкой, производством и ремонтом электрооборудования и электрических систем для специальной продукции и продукции производственно-технического назначения.

Еще одно знаковое соглашение касается сферы роботизации. Компания Robo намерена создать центр по производству сервисных роботов в Челябинской области. Общий объем инвестиций в проект составит 120 млн руб. Проект предусматривает строительство центра разработки, сборки, испытаний, сервисного сопровождения и поэтапной локализации роботов для клининга. Срок реализации — до 2031 года.

В правительстве региона отмечают, что строительство такого центра позволит создать новые рабочие места, увеличить поступления в бюджет, сформировать новое технологическое направление. Кроме того, производство обеспечит региональных подрядчиков заказами по выпуску корпусных деталей, металлообработке, сервисным услугам и логистике.

ООО «Робо» зарегистрировано в Москве в 2024 году. Согласно «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором является Сергей Федоткин. Ему же принадлежит 53% доли компании, еще 46% — Алексею Камынину, 1% — Кириллу Еремину. В 2025 году, согласно «СПАРКу», компания получила выручку от продаж в размере 139,5 млн руб., чистую прибыль — 10,4 млн руб. Организация специализируется на производстве промышленных роботов и роботизированных устройств.

Продолжая тему роботизации, Челябинская область заключила соглашение о сотрудничестве с компанией «Рэди Робот», резидентом «Сколково». Предприятие намерено реализовать проект завода по производству роботизированной линии упаковки. Стоимость строительства оценивается в 150 млн руб., а сроки — 2027–2030 годы. Предприятие запустят на территории особой экономической зоны «Южноуральская». Завод предоставит 29 новых рабочих мест и обеспечит локализацию производства на уровне 70%.

ООО «Рэди Робот» зарегистрировано в Челябинске в 2016 году. Компания принадлежит московскому АО «Инвестион». Генеральным директором «Рэди Робот» является Денис Потепалин. Согласно «СПАРКу», в 2025 году компания получила выручку в размере 227,8 млн руб., чистую прибыль — 26,1 млн руб.

В рамках импортозамещения Челябинская область станет центром производства компонентов для «интернета вещей» (IoT). Проект, ради которого заключено соглашение о сотрудничестве с компанией «Инсмартавтоматика», оценивается в 150 млн руб. Проект предполагает частичный перенос производства микроэлектроники из-за рубежа в Россию. По словам директора по развитию компании Алексея Ускова, локализация поможет российским предприятиям не зависеть от импортной элементной базы. IoT-модули помогают связывать умные устройства с интернетом для обмена данными: от счетчиков ЖКХ до медицинских датчиков и спортивных гаджетов. Раньше компании закупали детали за границей, теперь их будут делать на базе челябинского центра inSmart.

ООО «Инсмартавтоматика» занимается разработкой микроэлектроники для систем «умного дома». Юридическое лицо, по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Челябинске в 2019 году, учредители компании — Алексей Усков и Кирилл Мурзин, директор — Надежда Ускова. За 2025 год выручка компании составила 24,7 млн руб., чистая прибыль — 11,4 млн руб.

Ольга Воробьева