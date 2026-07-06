В Нижегородской области планируют отпускать топливо по QR-кодам и госномерам

Правительство Нижегородской области прорабатывает варианты продажи топлива на АЗС по QR-кодам, а также по определенным дням в зависимости от номеров автомобилей. Таким образом региональные власти рассчитывают синхронизировать спрос с «адекватным уровнем поставок», сообщил губернатор Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.

QR-коды планируется ввести на пилотной территории чтобы «справедливо распределить бензин в условиях его дефицита» и гарантировать возможность заправки на конкретных АЗС, отметил глава региона. В перспективе власти рассчитывают распространить эту систему на всю область. Продажи бензина по четным и нечетным дням недели в зависимости от госномеров автомобилей призваны распределить трафик на заправках.

Ситуация с топливом на нижегородских АЗС обострилась на прошлой неделе: к 4 июля поставки бензина и дизеля, по данным главы области, сократились на четверть, а спрос увеличился на 60 — 70%. Часть заправок закрылась, на других наблюдались очереди в десятки машин.

Напряжение на АЗС наблюдается до сих пор. По словам губернатора, дефицит образует сохраняющийся повышенный спрос — с 5 июля поставки нормализовались: за несколько последних дней нефтяные компании увеличили отгрузку почти на треть. «Мы видим абсолютно адекватный уровень поставок и предложения, главная задача — синхронизировать с ним спрос», — отметил глава области.

Сейчас на нижегородских заправках действует ограничение продажи до 40 л бензина в одни руки, а также лимитирован отпуск топлива в канистры для водного транспорта и другой техники.

Владимир Зубарев