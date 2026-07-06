Худрук театра «У моста» сообщил о продлении с ним контракта на прежних условиях

Художественный руководитель театра «У моста» Сергей Федотов сообщил, что департамент культуры и молодежной политики администрации Перми продлил с ним контракт на прежних условиях. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «Я даже не ожидал, что столько людей откликнется! Сердечное спасибо всем! Невероятно! Реально мистический театр "У Моста"», - написал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Сергея Федотова в соцсети Фото: страница Сергея Федотова в соцсети

Сергей Федотов основатель и бессменный руководитель театра «У моста» с 1988 года. В июне стало известно об изменении системы управления театром. Мэрия Перми решила изменить устав учреждения, согласно которому первым лицом становится директор театра, а не художественный руководитель, как было раньше. 2 июля Сергей Федотов заявил, что готов покинуть театр, в случае изменения устава. Как следует из сообщения худрука, контракт с ним был продлен 3 июля.