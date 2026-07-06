Это миноритарно

Миноритарий АО «Банк Пермь» Валентина Колесникова оспаривает в суде решения совета директоров и общего собрания акционеров о дополнительной эмиссии 200 тыс. акций. Как считает госпожа Колесникова, их выпуск является частью схемы для установления контроля над банком со стороны якобы номинальных акционеров. Кроме того, истец полагает, что цена размещения одной акции занижена более чем в 20 раз. Связаться с руководством банка не удалось. Эксперты предполагают, что допэмиссия может быть связана с намерением привлечь в банк стратегического инвестора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С исковым заявлением о признании недействительными решений совета директоров АО «Банк Пермь» его миноритарный акционер Валентина Колесникова обратилась в мае этого года. Она оспаривает решения об определении цены размещения обыкновенных акций общества, увеличении уставного капитала «Банка Пермь», а также об изменениях в устав АО. По данным «Ъ-Прикамье», госпоже Колесниковой принадлежит 1% акций АО «Банк Пермь».

АО «Банк Пермь» действует с 1990 года и является одним из старейших финансовых учреждений в Прикамье. Банк предлагает услуги для бизнеса и частных клиентов. В течение более чем 30 лет финансовой организацией руководила Людмила Саранская, которая оставила свой пост в ноябре 2025 года. В апреле этого года председателем правления АО «Банк Пермь» был избран Кирилл Болтрушевич. Актуальная структура совладельцев в доступных информационных системах не раскрывается. Согласно отчету по итогам общего собрания акционеров АО «Банк Пермь», на нем было принято решение об увеличении уставного капитала общества с 800 тыс. руб. до 2,8 млн руб. путем размещения дополнительного выпуска 200 тыс. обыкновенных акций. Их номинальная стоимость — 10 руб. за одну штуку.

Связаться с господином Болтрушевичем не удалось.

В соответствии с опубликованными на сайте банка документами, допэмиссию планировалось проводить в два этапа. На первом выпущенные дополнительные акции должны были предложить совладельцам, которые проголосовали против этой процедуры или воздержались. Второй этап предполагал, что право приобретения возникнет у ООО «Аспект», а также у трех физлиц: Людмилы Златкиной, Валерия Гараева и Александра Аспидова. Господин Аспидов также является совладельцем «Аспекта», компания занимается вложением в ценные бумаги. Вместе с Валерием Гараевым и Дмитрием Златиковым он является совладельцем компаний, которые контролируют сеть гостиниц и курортов AMAKS Hotels & Resorts «Амакс». В итоге проект решения о таком порядке доп­эмиссии принят не был.

Исковые требования Валентина Колесникова мотивировала тем, что решение об установлении цены размещения дополнительных акций по закрытой подписке в размере 500 руб. за штуку является частью «взаимосвязанной схемы действий лиц, получивших контроль над банком в 2025 году». Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», речь идет о семи физлицах, которые приобрели часть акций банка «Пермь». Истец считает, что они являются номинальными совладельцами и контролируются господами Гараевым, Аспидовым и госпожой Златкиной. По оценке госпожи Колесниковой, стоимость одной акции банка должна составлять не менее 12 тыс. руб.

По мнению Валентины Колесниковой, целью допэмиссии является установление полного контроля над банком путем приобретения ценных бумаг по цене, не соответствующей рыночной. Выпуск 200 тыс. акций, полагает она, приведет к снижению капитализации общества и размытию долей миноритариев. Также они будут вынуждены отчуждать свои ценные бумаги по существенно заниженной цене. В обосновании требований указано также, что вопрос определения стоимости акций относится к компетенции совета директоров, а не общего собрания акционеров. Таким образом, решение собрания является недействительным, поскольку принято с существенными нарушениями порядка подготовки и проведения собрания. Госпожа Колесникова считает, что спорные решения были направлены на прикрытие «теневой» сделки по продаже банка.

Одновременно с иском Валентина Колесникова ходатайствовала о принятии обеспечительных мер в виде запрета банку размещать доп­акции по утвержденной на совете акционеров стоимости. Суд указал, что для принятия обеспечительных мер недостаточно предположений о возможном причинении ущерба, и в удовлетворении ходатайства отказал.

Юрист, руководитель дирекции международного сотрудничества РГСУ Динара Янбаева считает, что шансы миноритарного акционера на оспаривание решений зависят от наличия доказательств нарушения процедуры созыва собрания или голосования. Согласно ФЗ «Об акционерных обществах», увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций требует соблюдения преимущественного права приобретения другими участниками общества. Нарушение этого порядка является основанием для признания решений недействительными. Суд, по словам эксперта, также будет оценивать соответствие цены размещения дополнительных акций их рыночной стоимости. «Истцу необходимо доказать, что оспариваемые решения приняты с целью причинения вреда обществу или акционерам, а не для законных бизнес-целей»,— подчеркнула юрист.

По мнению госпожи Янбаевой, в числе возможных причин увеличения уставного капитала банка может быть выполнение требований ЦБ РФ к достаточности капитала. При этом специфическая стоимость дополнительных акций может быть направлена на привлечение стратегического инвестора в рамках корпоративной реструктуризации, что допускается при соблюдении процедуры одобрения крупной сделки.

Анастасия Леонтьева