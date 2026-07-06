В новосибирском аэропорту ограничили полеты из-за беспилотной опасности

В Новосибирской области ограничили прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Толмачево. Решение принято для обеспечения безопасности полетов, сообщает пресс-служба Росавиации.

С вечера 6 июля на территории региона объявлена беспилотная опасность. В РСЧС жителям рекомендовали остаться дома и укрыться в помещении без окон с капитальными стенами. Около 00:00 по местному времени губернатор Андрей Травников в своем канале в «Макс» сообщил об отмене режима беспилотной опасности.

«Сегодня был объявлен режим беспилотной опасности. Это было сделано РСЧС на основании анализа ситуации, сложившейся в соседнем регионе, а также заявлений граждан, якобы видевших БПЛА. После полной проверки обстановки могу уверенно сказать: никаких опасных летательных аппаратов в небе региона нет», — написал господин Травников.

Как писал «Ъ-Сибирь», вечером 6 июля беспилотная опасность была также введена на территории Омской области. БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. В 22:29 по местному времени беспилотная опасность в регионе была отменена.

Александра Стрелкова