Авиафестиваль «Крылья Пармы» посетили более 36 тысяч человек

В минувшую субботу на аэродроме Фролово состоялся авиафестиваль «Крылья Пармы». Как сообщается на сайте правительства Пермского края, мероприятие собрало более 36,5 тыс. зрителей. Хедлайнером воздушной авиашоу стали АГВП «Стрижи», выступающие на истребителях МиГ-29 СМТ, а также «Первый полет» на поршневых самолетах Як-52 и Як-54. В небе Прикамья выступили парашютисты из сборной региона. Также на аэродроме была представлена экспозиция военной техники, которая производится на «Мотовилихинских заводах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фестиваль «Крылья Пармы» проводился в Перми с 2009 года и стал одним из крупнейших массовых мероприятий в Прикамье. В разное время, помимо «Стрижей» и «Первого полета», на мероприятии выступали авиагруппы «Русь» и «Русские витязи».