В Татарстане с начала сезона от укусов клещей пострадали 5,4 тысячи человек

С начала сезона в медицинские организации Татарстана после укусов клещей обратились 5,4 тыс. человек, в том числе 1,2 тыс. детей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 7,7 тыс. обращений.

Наибольшее число случаев зафиксировано в Казани (1,8 тыс.), Набережных Челнах (507) и Альметьевском районе (330).

С начала сезона в республике выявлено 10 случаев иксодового клещевого боррелиоза и два завозных случая клещевого вирусного энцефалита.

Анна Кайдалова