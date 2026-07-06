В отеле Stella di Mosca открылся летний сезон

30 июня во внутреннем дворе отеля Stella di Mosca прошел праздник, посвященный открытию летнего сезона. Отель расположен в тихом центре Москвы в здании с отреставрированными фасадами XIX века. Интерьеры разработало миланское бюро Antonio Citterio Patricia Viel, а внутренний двор выполнен в стиле итальянского палаццо.

Пространство пьяццы превратили в итальянский сад с живой музыкой, авторской кухней и тематическим декором. Шеф-повар Мануэль Пизу представил гостям меню из средиземноморских деликатесов, а главной новинкой стала пицца, которая теперь появится в летнем меню ресторана IL Ristorante. Гастрономическую часть также дополнили бренд «Галицкий и Галицкий» и осетровое хозяйство Royal Catch.

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На пьяцце начала работать поп-ап мастерская Stella di Mosca и T-Private: до конца лета по выходным здесь можно заказать портрет, персонализировать аксессуары или создать индивидуальный аромат.