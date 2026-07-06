В Оренбурге зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 13 раз
Экологическая служба Оренбургской области в одном из микрорайонов муниципального центра зафиксировала значительное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе (ПДК). Как сообщается на сайте службы, стационарный пост на ул. Котова, 40, зарегистрировал содержание вещества, которое превышало норму в 1,9—13,4 раза.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Замеры с такими показателями проводились в промежутке с часа ночи до восьми утра. Аналогичные превышения ПДК выявлены еще на двух площадках мониторинга. Одна из них расположена севернее объекта «Оренбург Водоканал», вторая — в районе стационарного поста у дома № 28 по ул. Караваева Роща.
Информации о возможных источниках загрязнения и причинах произошедшего в экологической службе не привели. Однако подобные нарушения также фиксировались специалистами в мае, на фоне чего региональная природоохранная прокуратура начала проводить проверку.