В Оренбурге зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 13 раз

Экологическая служба Оренбургской области в одном из микрорайонов муниципального центра зафиксировала значительное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе (ПДК). Как сообщается на сайте службы, стационарный пост на ул. Котова, 40, зарегистрировал содержание вещества, которое превышало норму в 1,9—13,4 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Замеры с такими показателями проводились в промежутке с часа ночи до восьми утра. Аналогичные превышения ПДК выявлены еще на двух площадках мониторинга. Одна из них расположена севернее объекта «Оренбург Водоканал», вторая — в районе стационарного поста у дома № 28 по ул. Караваева Роща.

Информации о возможных источниках загрязнения и причинах произошедшего в экологической службе не привели. Однако подобные нарушения также фиксировались специалистами в мае, на фоне чего региональная природоохранная прокуратура начала проводить проверку.

Яна Вежлева