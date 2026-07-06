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В Самаре собственник американских горок в Парке Дружбы лишился права на земли под аттракционом

Суд отказал ООО «Спорт парк», которому принадлежит аттракцион «Катальные горы» в самарском Парке Дружбы, в признании права собственности на землю под объектом. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее аттракцион принадлежал другой компании, которая арендовала территорию под ним у чиновников. Но срок договора аренды истек, а новый владелец объекта не стал заключать договор с профильным комитетом. Компания пыталась добиться в суде предоставления ей права аренды земли под аттракционом, но безуспешно.

Также арбитраж пришел к выводу, что у ООО «Спорт парк» нет права собственности на «Катальные горы» и связанные с ними объекты. В итоге аттракцион демонтировали.

Георгий Портнов