Производство по делу о банкротстве хлебозавода «Кондитер №8» приостановлено

Арбитражный суд Удмуртской Республики приостановил производство по делу одной из старейших компаний Пермского края на кондитерском рынке — ООО «Хлебозавод “Кондитер №8”».

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В начале июня с заявлением о банкротстве предприятия в суд обратилась Федеральная налоговая служба из-за наличия задолженности по обязательным платежам в бюджет в размере 10,6 млн руб.

«Кондитер №8» — известный в Перми бренд производителя кондитерских и хлебобулочных изделий. Ранее производственная площадка компании располагалась на ул. Космонавта Беляева, 13. В 2023 году стало известно о продаже производственного участка, после чего ООО «Хлебозавод “Кондитер №8”» было перерегистрировано из Перми в удмуртское село Зура.

Основным соучредителем ООО «Хлебозавод “Кондитер №8”» является Елена Сперанская, за ней числится 73% долей в организации. Еще 27% долей принадлежит директору предприятия Павлу Балыбердину. По данным «СПАРК», общество занимается управлением имуществом, а также производством и торговлей кондитерскими мучными изделиями. Выручка ООО «Хлебозавод “Кондитер №8“”» за 2025 год составила 5,97 млн руб., что на 23,4% меньше, чем в 2024 году (7,79 млн руб.). При этом в прошлом году компания получила убыток 37 тыс. руб., тогда как годом ранее чистая прибыль составляла 1,26 млн руб.