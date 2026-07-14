В Москве завершился конкурс студенческих проектов «Стартап как диплом»

Конкурс «Стартап как диплом», собравший наиболее перспективные студенческие проекты, завершился 26 июня в Москве. В нем соревновалось 14 команд-финалистов, отобранных из более чем 1200 заявок от учащихся 189 вузов РФ. Об этом сообщает Фонд новых предпринимательских инициатив (НПИ).

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Финал состоялся на площадке Цифрового делового пространства. Фонд НПИ, будучи партнером мероприятия, выступил экспертом при оценке инновационных разработок. Студенты представляли проекты в сферах агротехнологий, медицины, цифровизации и промышленной автоматизации.

В начале мероприятия перед участниками выступили представители власти. Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила, что студенты приходят не с абстрактными идеями, а с готовыми решениями под конкретные запросы регионов и бизнеса. Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева подчеркнула, что формат конкурса позволяет командам пройти путь от идеи до полноценного проекта, который востребован на рынке. Все участники автоматически попадают в столичную «Академию инноваторов», где смогут доработать свои продукты и выйти на реальных инвесторов, добавила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.

Призовой фонд распределили между тремя лучшими студенческими стартапами. Первым стал FusionAI, представляющий собой систему интеллектуального мониторинга здоровья сельскохозяйственных зживотных, от команды Кирилла Белоцерковского и Глеба Мозглякова из УрФУ им. Б. Н. Ельцина. Их технология компьютерного зрения с искусственным интеллектом помогает выявлять заболевания скота на ранних стадиях, а данные по каждому животному собираются в цифровую карточку с историей изменений.

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Второе место занял стартап Inspecto Льва Гаритова, студента УУНиТ. Это цифровая платформа для управления производственными процессами на промпредприятиях. Она позволяет отказаться от бумажных чек-листов, таблиц и ручного контроля, переводя операционные процессы в единое цифровое пространство. Так сотрудники могут фиксировать результаты проверок прямо на рабочих местах, а руководители — отслеживать показатели в режиме реального времени. Каждый шаг фиксируется с фото, геометкой, временем и электронной подписью, из-за чего человеческий фактор и ошибки сведены к минимуму.

Третье место забрал студент ЧГУ Дмитрий Казаков, который разработал кормового робота-подталкивателя «КоРоП». Эта автономная система круглосуточно пододвигает корм к животным и автоматически добавляет в него витаминные подкормки, решая проблему хронического недоедания коров. Отмечается, что робот не требует переоборудования фермы и ориентируется с помощью технологий компьютерного зрения. При этом система рыхлит корм и насыщает его кислородом, не спрессовывая.

«Хочу отдельно выразить благодарность педагогическому составу: вы делаете большое и важное дело, помогая ребятам иначе взглянуть на диплом, учебу и саму жизнь. Уверен, у участников этот взгляд уже изменился. Сегодня проигравших нет — вы все победители. Хочу пожелать вам мечтать без стеснения, ведь масштаб мечты определяет масштаб личности. Самое главное, чтобы вы в себя поверили и пронесли эту веру до конца, никогда не сомневаясь в том, что у вас все получится. Мы, со своей стороны, готовы поддерживать те идеи, которые нацелены на результат»,— сказал эксперт фонда НПИ Александр Кондрахин.

Всероссийский конкурс «Стартап как диплом» проводится Министерством науки и высшего образования РФ и развивается вместе с одноименной программой, которая позволяет студентам защищать собственные решения в качестве ВКР. В 2025 году такой формат выбрало более 5 тыс. молодых специалистов из 204 университетов из 73 регионов России.