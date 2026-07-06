Температура воздуха поднимется до +28°С на этой неделе

7 июля ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах республики возможны грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже +13..+18°С, днем столбик термометра покажет +23..+28°С, сообщает гидрометцентр Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В середине недели, 8 и 9 июля существенных осадков не прогнозируют. При этом температурный фон будет выше климатических норм: в ночь на среду ожидается +11..+16°С, днем температура воздуха составит +23..+28°С. В четверг ночью прогнозируется +12..+17°С, днем повышение до +23..+28°С.

По предварительному прогнозу, в пятницу, 10 июля, ожидаются дожди.