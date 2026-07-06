В Тольятти дело о мошенничестве с «Пушкинской картой» отправлено на новое рассмотрение

Автозаводский районный суд Тольятти пересмотрит уголовное дело о мошенничестве со средствами «Пушкинской карты». Это связано с отменой предыдущего приговора апелляционной инстанцией по представлению прокуратуры, сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Двое мужчин ранее были приговорены к 6 и 5 годам 2 месяцам колонии общего режима за хищение средств. Одному из подсудимых также предъявили обвинение в легализации денег, но суд оправдал его по этой статье.

Прокуратура представила новые доказательства. Установлено, что один из осужденных приобрел на деньги сообщника дорогой автомобиль и оформил право собственности на транспорт на своего брата.

На основании этого апелляционный суд отменил ранее вынесенное решение.

Георгий Портнов