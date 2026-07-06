В Казани экс-заведующую детсадом осудят за мошенничество и взятки

В Приволжский районный суд Казани направили уголовное дело в отношении бывшей заведующей детским садом. Ее обвиняют в мошенничестве, получении взятки и служебном подлоге, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, она фиктивно трудоустроила сотрудницу на должность заведующего хозяйством, которая фактически там не работала, однако получала заработную плату. Полученные деньги она через посредников передавала заведующей. Общий ущерб Управлению образования ИКМО города составил 643 тыс. руб.

Также заведующая детсадом получала 90 тыс. руб. от предпринимателя, арендовавшего спортивный зал в здании детского сада. За это она обеспечивала заключение срочных договоров аренды помещения для проведения занятий с воспитанниками учреждения.

Обвиняемая признала вину частично.

Анна Кайдалова