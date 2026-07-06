В Бураевском районе арестовали обвиняемого в двойном убийстве

Балтачевский межрайонный следственный отдел управления СКР по Башкирии предъявил 34-летнему жителю Бураевского района обвинение в убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд заключил его под стражу, сообщают пресс-службы управления СКР по республике и регионального МВД.

3 июля на приусадебном участке в селе Вострецово обнаружили тела 77-летней хозяйки и ее 47-летней дочери с признаками насильственной смерти. По предварительным данным судмедэкспертизы, они умерли около двух дней назад. Первоначально не было сведений о причастном к преступлению.

По итогам розыскных мероприятий подозреваемым стал односельчанин, помогавший пенсионерке по хозяйству. На его одежде обнаружили кровь. При проверке алиби он сознался в содеянном.

По версии следствия, днем 1 июля обвиняемый в нетрезвом состоянии ударил дочь пенсионерки доской и ножом, а затем ударил металлическим зубилом по голове саму хозяйку. Они скончались на месте. Обвиняемый спрятал орудия убийства и скрылся.

Следователи продолжают собирать доказательства по делу, назначен комплекс судебных экспертиз.

Майя Иванова