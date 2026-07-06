Из Астрахани запустили прямые чартерные рейсы в Хургаду
Астрахань открыла авиасообщение с Египтом. Туроператор Anex совместно с авиакомпанией Nesma Airlines приступил к выполнению прямых чартерных рейсов в Хургаду. Первым рейсом на побережье Красного моря отправились 179 пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта Астрахань.
Астрахань и Египет связали прямые рейсы
Фото: Официальный сайт аэропорта Внуково
Полеты запланированы с периодичностью один раз в неделю — по воскресеньям. Время в пути составляет 4 часа 20 минут. Программа рассчитана до 25 октября 2026 года.
Ранее прямого авиасообщения между Астраханью и египетскими курортами не было.