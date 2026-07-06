На ферме в Куединском округе погибло более 4 тыс. свиней

В ходе пожара на частной ферме, расположенной в деревне Кипчак Куединского округа, сгорели более 4 тыс. свиней. ЧП произошло вечером 5 июля. Как сообщает портал «В курсе.ру», ферма принадлежит ООО «Мичуринский», которое подконтрольно Куединскому мясокомбинату. Причины пожара устанавливаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

ООО «Куединский мясокомбинат» занимается переработкой и консервированием мяса. Учредителем является пермское ООО «Восход». Ассортимент производителя насчитывает более 300 наименований. Как указано на официальном сайте, ежедневно агропредприятие вырабатывает около 40 тонн мясной продукции, которая реализуется через сеть фирменных магазинов на территории Прикамья и Башкортостана.

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