НОВИКОМ обсудит на выставке ИННОПРОМ-2026 финансовые решения для промышленности

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) поделится опытом построения комплексной финансовой стратегии для промышленности в современных экономических условиях. Дискуссия пройдет в рамках панельной сессии банка «Финансовый код промышленного роста» на Международной выставке ИННОПРОМ-2026.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

На сессии, организованной банком НОВИКОМ, представители органов власти, институтов развития, промышленных предприятий и финансового сектора обсудят вопросы привлечения льготного финансирования, реализации инвестиционных проектов, а также системного обеспечения ресурсами с учетом отраслевой специфики.

Помимо этого, представители НОВИКОМа примут участие в сессии «Новая элита промышленности: инженер — конструктор реальности», где обсудят вопросы подготовки инженерных кадров, развития наставничества и поддержки молодых специалистов. Эксперты банка расскажут о реализации программы «Развитие», разработанной совместно с Госкорпорацией Ростех. Этот проект предоставляет сотрудникам предприятий доступ к кредитным продуктам на льготных условиях.

Также представители НОВИКОМа выступят на сессиях «Женщины у руля промышленности: стратегии лидерства», посвященной кадровой политике Госкорпорации Ростех, и «Устойчивое развитие территорий: роль бизнеса в формировании качества жизни и человеческого капитала», где обсудят вопросы развития и поддержки регионов.

В рамках ИННОПРОМ-2026 делегация НОВИКОМа проведет серию рабочих встреч с действующими и потенциальными партнерами, представителями промышленных предприятий и образовательных организаций. На них обсудят развитие сотрудничества в сфере финансирования высокотехнологичной промышленности и подготовка инженерных кадров.

16-я Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2026 проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля 2026 года. Главная тема выставки в этом году — «Индустрия 360: производство без границ». Деловая программа объединит около 100 сессий по 15 тематическим направлениям — от цифрового производства и робототехники до капитала для промышленности и развития человеческого потенциала. НОВИКОМ выступает финансовым партнером ИННОПРОМ-2026.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»