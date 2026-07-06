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В Самарской области жара до +30 °С продержится до четверга

Жара до +30 °С сохранится местами в Самарской области днем 7, 8 и 9 июля. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

При этом ночью 7 июля в Самарской области ожидается переменная облачность. Местами в регионе пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

После этого до выходных осадков в Самарской области не ожидается. В субботу и воскресенье местами в регионе пройдет кратковременный дождь.

Георгий Портнов