В Самарской области жара до +30 °С продержится до четверга

Жара до +30 °С сохранится местами в Самарской области днем 7, 8 и 9 июля. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

При этом ночью 7 июля в Самарской области ожидается переменная облачность. Местами в регионе пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

После этого до выходных осадков в Самарской области не ожидается. В субботу и воскресенье местами в регионе пройдет кратковременный дождь.

Георгий Портнов