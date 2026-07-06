Житель Миасса потерял 160 тыс. рублей из-за обмана с билетами в театр

В Миассе 27-летний местный житель потерял 160 тыс. руб., купив несуществующий билет на спектакль. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Согласно рассказу миасца, он познакомился в мессенджере с девушкой, которая предложила сходить вместе в театр. Горожанин перешел по ссылке от собеседницы для покупки билетов, но платеж не прошел. В ложной службе поддержки мошенники убедили его повторно отправить денежную сумму для возврата средств. Выполнив условия, деньги так и не вернулись. Осознав, что его обманули, миасец обратился в полицию.

Анна Бабенко