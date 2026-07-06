Количество новых проектов на рынке жилья в Новосибирске выросло на 9%

В Новосибирске по итогам первого полугодия 2026-го на 9% выросло число новых проектов на первичном рынке жилья. Всего с января по июнь застройщики открыли продажи в 12 новых ЖК, посчитали в bnMAPpro. Вместе с тем увеличилось количество корпусов на 30,8% (до 17) и суммарная площадь квартир в них на 48,5% (до 5,2 тыс.).

В целом по России застройщики в первом полугодии 2026-го вывели в продажу 180 проектов новостроек, при этом их количество не изменилось, а вот число квартир и их суммарная площадь сократились на 8%.

В Красноярске девелоперы вывели на рынок с начала года семь новых жилых комплексов, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом. Количество корпусов здесь выросло на 30% (до 13), а количество квартир на 13,2% (до 2,3 тыс.).

В Омске количество новостроек на рынке, открытых к продаже в первом полугодии 2026-го, сократилось на 25%. При этом корпусов стало больше на 20% (до шести), а число квартир в них снизилось на 49,5% (до 497).

Лолита Белова