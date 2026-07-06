Воронежское КБХА попросило отсрочить взыскание 126 млн в пользу «Русполимета»

АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО "Энергомаш"» госкорпорации «Роскосмос») вновь подало заявление об отсрочке исполнения решения проигранного в конце июня прошлого года предприятием суда по спору с нижегородским производителем чугуна АО «Русполимет». Сумма взыскания по договору поставки составляет 126 млн руб. Заявление пока не принято судом к рассмотрению. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фасад здания Конструкторского бюро химавтоматики в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фасад здания Конструкторского бюро химавтоматики в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Воронежский арбитраж взыскал 126 млн руб. с КБХА в пользу «Русполимета» 20 июня 2025 года. Основной долг составил 98 млн руб., а оставшаяся сумма — неустойка за неуплату с 2024 по 2025 год. Также суд решил продолжить начислять и взыскивать пени в рамках задолженности, начиная с 16 января 2025-го по дату фактической уплаты основного долга.

Предметом спора послужил договор поставки, заключенный в мае 2024-го. Его детали в судебной документации не раскрывались. Известно лишь, что КБХА не исполнило обязательства по оплате поставленного товара в рамках договора.

В декабре прошлого года предприятию уже давали отсрочку на взыскание задолженности перед «Русполиметом» — до 31 мая 2026-го. Затем в конце мая КБХА снова попросило суд отложить платеж. Нижегородская компания при этом возражала против очередной отсрочки, указывая, что таким образом нарушаются ее права из-за «длительного неисполнения решения суда».

В «Русполимете» также посчитали, что предприятие не предоставило доказательств, подтверждающих неустранимые обстоятельства, препятствующие взысканию. Отсутствие денежных средств, по мнению компании, само по себе «не является основанием для предоставления отсрочки». В итоге арбитраж поддержал доводы «Русполимета», посчитав, что заявление КБХА направлено на «уклонение от исполнения решения суда», и отказал предприятию в отсрочке.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время КБХА выступает ответчиком в 94 арбитражных делах с общей суммой требований 1,56 млрд руб. Еще десять судебных актов по спорам на 334,6 млн руб. обжалуются.

АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения. По данным «СПАРК-Интерфакс», АО КБХА зарегистрировано в 2004 году в Воронеже. Основной вид деятельности — производство реактивных двигателей и их частей. Уставный капитал — 23,15 млрд руб. Сведения об акционерах не раскрываются, последние данные относятся к 2016 году. Директор — Александр Печагин. Предприятие включено в перечень стратегических организаций и системообразующих предприятий РФ. Финпоказатели не раскрываются, последние — также относятся к 2016 году. АО «Русполимет» зарегистрировано в Нижегородской области в 2005 году для производства чугуна, стали и ферросплавов. Уставный капитал — 150,3 млн руб. Учредителем является нижегородское ООО «Мотор-Инвест», которое контролирует бывший вице-губернатор Нижегородской области и топ-менеджер «Северстали» Виктор Клочай. В 2018 году общество показало выручку в 10 млрд руб., чистая прибыль составила 268 млн руб. Более актуальные показатели не разглашаются. Гендиректор — Максим Клочай.

В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» также сообщал, что КБХА попросило отсрочить взыскание 136 млн руб. в пользу поставщика из Подмосковья — ООО «Королевский металлоцентр».

Егор Якимов