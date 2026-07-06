Оренбуржцы получили семейные выплаты на 540 млн рублей с начала года

Общая сумма перечисленных средств в рамках ежегодной семейной выплаты в Оренбургской области превысила 540,9 млн руб. с начала 2026 года, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

По данным ведомства, ежедневно за назначением пособия обращаются порядка 1,7 тыс. жителей. Одобрение уже получили более 15,2 тыс. родителей. Для оформления выплаты большинству заявителей достаточно подать заявление, остальные сведения специалисты фонда проверяют через межведомственное взаимодействие. Для принятия решения отводится 10 рабочих дней и еще 5 дней — для перечисления средств, однако в Оренбургской области сроки существенно сокращены. Как заявили в областном отделении СФР, решение выносится в среднем за четыре рабочих дня.

Местные жители могут заявить о праве на выплату с 1 июня по 1 октября 2026 года. Претендовать на нее могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок находится на очной форме обучения). Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума — в 2025 году это 23 142 рубля. Среди обязательных условий — уплата НДФЛ с доходов в предыдущем году.

Яна Вежлева