Жительницу Барды будут судить за покушение на сбыт наркотиков

Прокуратура Осинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участницы преступной группы наркосбытчиков — жительницы Бардымского округа. Она обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном организованной группой в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, женщина входила в состав преступной группы, продававшей наркотики бесконтактным способом на территории Чайковского, Чернушинского, Осинского округов Пермского края. Оборудованные фигуранткой на территории Осы тайники-закладки были обнаружены полицейскими. Из незаконного оборота изъято более 70 г наркотических средств.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Уголовное дело направлено в Осинский суд Пермского края для рассмотрения по существу.