Глава Приангарья внес смягчающие правки в закон об эвтаназии животных

В Иркутской области внесены правки в региональный закон «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев». С инициативой выступил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Как писал «Ъ-Сибирь», закон был принят в июне этого года. В рамках него была установлена возможность введения режима «экстраординарной ситуации». В этот период региональные власти могут усыплять отловленных животных после 11 дней содержания в приюте.

Новая редакция предполагает, что окончательное решение об эвтаназии агрессивных животных будет принимать специальная комиссия. В ее состав войдут кинолог, ветеринарный специалист и представитель муниципальной власти. В отношении здоровых животных, не проявляющих агрессии, исключается «автоматическое применение особых мероприятий по истечении срока содержания в приюте».

Кроме того, поправки уточняют основания для введения режима «экстренной ситуации». Так, для вынесения соответствующего решения требуется наличие скопления «десяти и более животных в местах массового пребывания граждан, вблизи территорий дошкольных, общеобразовательных, медицинских, спортивных организаций и иных социально значимых объектов». Ранее речь шла о случаях причинения животными тяжкого вреда здоровью, выявлении носителей заболеваний, опасных для человека, или же превышении плотности популяции свыше десяти особей на один квадратный километр. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Александра Стрелкова