В Самаре, Тольятти и Москве ликвидируются фирмы авторитета Сироты

В Самаре, Тольятти и Москве ликвидируются три компании, совладельцем которых является авторитетный бизнесмен Игорь Сиротенко, обвиняемый в организации заказных убийств и нападений, создании ОПГ «Сиротинские». Речь идет о тольяттинском ООО «ТКЗ Авто+», самарском ООО «Сотем» и московском ООО «Сателлит». Соответствующие юридические лица будут исключены из ЕГРЮЛ. Информация размещена в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ОПГ «Сиротинские» действовала в Тольятти с середины 1990-х годов. Ее участники совершали убийства, разбои, бандитизм и вымогательства. Многие члены группировки были задержаны, арестованы и осуждены.

По версии следствия, лидером ОПГ «Сиротинские» был Игорь Сиротенко. В 2023 году его задержали в аэропорту Самары, но к уголовной ответственности так и не привлекли. В апреле 2025 года суд заочно арестовал авторитетного бизнесмена.

В настоящее время Игорь Сиротенко объявлен в международный розыск. Он находится за пределами России.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Сиротенко разобрался по-семейному».

Георгий Портнов