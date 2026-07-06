Выдача ипотеки в Оренбуржье за пять месяцев выросла до 21,1 млрд рублей

За первые пять месяцев 2026 года жители Оренбургской области в общей сумме оформили 21,1 млрд руб. ипотечных кредитов, что в полтора раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Четверть этой суммы направлена на строительство и приобретение частных домов, сообщают в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как пояснили в ЦБ, рост спроса на ипотеку связан со снижением ставок по кредитам вслед за уменьшением ключевой ставки в 2026 году. Это привело к увеличению доли рыночных ипотечных программ. Средний срок кредитования у оренбуржцев составляет 24 года, а средняя сумма одного договора выросла с 3,4 до 3,6 млн руб. Всего за пять месяцев оренбуржцы оформили 5,9 тыс. ипотечных кредитов. Это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.

Ипотечная задолженность при этом у жителей региона за год увеличилась на 11%. По состоянию на 1 июня совокупный ипотечный портфель достиг 236,2 млрд руб., что составляет более половины общего кредитного портфеля оренбуржцев.

Яна Вежлева