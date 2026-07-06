В Челябинск перенесут зарубежное производство IoT-модулей за 150 млн рублей

Правительство Челябинской области и компания «Инсмартавтоматика» договорились о создании в регионе производства компонентов для интернета вещей (IoT). Стоимость проекта оценивается 150 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Соглашение подписали губернатор Алексей Текслер и директор по развитию компании Алексей Усков на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Проект предполагает частичный перенос производства микроэлектроники из-за рубежа в Россию. По словам Алексея Ускова, локализация поможет российским предприятиям не зависеть от импортной элементной базы.

IoT-модули необходимы, чтобы связывать с интернетом умные устройства для обмена данными: от счетчиков ЖКХ до медицинских датчиков и спортивных гаджетов. Раньше компании закупали детали за границей, теперь их будут делать на базе челябинского центра inSmart.

ООО «Инсамартавтоматика» занимается разработкой микроэлектроники для систем умного дома. Юридическое лицо, по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Челябинске в 2019 году, учредители компании — Алексей Усков и Кирилл Мурзин, директор — Надежда Ускова. За 2025 год выручка компании составила 24,7 млн руб., чистая прибыль — 11,4 млн руб.

Евгений Рыженьков