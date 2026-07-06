В Самаре установили мемориальную доску в память об участниках Великой Отечественной войны

В Самаре на фасаде дома № 102б по улице Галактионовской установили памятную доску в честь шести участников Великой Отечественной войны. Речь идет о генерал-майоре Александре Зубареве, полковниках Николае Борисовиче, Алексее Борунове, Александре Гусеве, Николае Молодцове и Степане Тронине. С инициативой создания памятного знака выступили жители Ленинского района. Об этом сообщает самарская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Самары Фото: Администрация Самары

После боевых действий герои войны продолжали службу в органах безопасности. При участии Александра Зубарева швейные мастерские в одном из домов переоборудовали в детсад.

Георгий Портнов