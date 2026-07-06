В Прикамье поставят дополнительные партии автомобильного топлива

Краевые власти договорились с «Газпромом» о дополнительных поставках автомобильного топлива. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Параллельно ведем работу с Минэнерго России и Топливной биржей, чтобы ускорить транспортировку закупленных на этой площадке объемов,— написал глава Прикамья.— С ЛУКОЙЛом отлаживаем логистику поставок — важно ритмично снабжать жизненно важные сферы и постепенно выравнивать ситуацию. На сегодня все экстренные и коммунальные службы, критически важные предприятия и общественный транспорт обеспечены топливом».

Губернатор поручил главам всех территорий мониторить наличие топлива на АЗС и оперативно реагировать совместно с УФАС.

Антимонопольное ведомство также усилит проверку своевременного обеспечения топливом заправок, входящих в крупные розничные сети.