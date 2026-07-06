В Челябинской области создадут производство сервисных роботов за 120 млн рублей

Компания Robo намерена создать центр по производству сервисных роботов в Челябинской области. Общий объем инвестиций в проект составит 120 млн руб. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в создании объекта компания подписала с правительством Челябинской области на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге.

Проект предусматривает строительство центра разработки, сборки, испытаний, сервисного сопровождения и поэтапной локализации роботов для клининга. Срок реализации — до 2031 года.

В правительстве региона отмечают, что строительство такого центра позволит создать новые рабочие места, увеличить поступления в бюджет, сформировать новое технологическое направление. Кроме того, производство обеспечит региональных подрядчиков заказами по выпуску корпусных деталей, металлообработке, сервисным услугам и логистике.

ООО «Робо» зарегистрировано в Москве в 2024 году. Согласно «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором является Сергей Федоткин. Ему же принадлежит 53% доли компании, еще 46% — Алексею Камынину, 1% — Кириллу Еремину. В 2025 году, согласно «СПАРКу», компания получила выручку от продаж в размере 139,5 млн руб., чистую прибыль — 10,4 млн руб. Организация специализируется на производстве промышленных роботов и роботизированных устройств.

Ольга Воробьева