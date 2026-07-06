Количество самозапретов на оформление кредитов выросло в Прикамье на 2%

В июне 2026 года жители Пермского края установили 14 тыс. самозапретов на привлечение кредитов и займов. По сравнению с маем 2026 года это количество увеличилось на 2%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Среди российских регионов наибольшее общее количество самозапретов в июне 2026 года было установлено в Москве (75,4 тыс.), Московской области (50,4 тыс.), Санкт-Петербурге (38,0 тыс.), а также в Краснодарском крае (28,6 тыс. ед.) и Ростовской области (26,5 тыс. ед.).