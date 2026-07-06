Радий Хабиров вручил медаль блогеру Рустаму Набиеву

Глава Башкирии Радий Хабиров вручил медаль генерала Шаймуратова известному блогеру и общественному деятелю Рустаму Набиеву. Об этом руководитель республики сообщил в соцсетях.

Радий Хабиров назвал Рустама Набиева человеком невероятного мужества, несгибаемой воли. «Он едва не погиб во время обрушения казармы в Омске, потерял обе ноги, перенес десятки операций. Несмотря ни на что, нашел в себе силы вернуться к активной жизни. Долгое время занимался следж-хоккеем, а теперь его страсть — горы»,— написал господин Хабиров.

Глава Башкирии напомнил, что в этом году Рустам Набиев стал первым в истории человеком, который покорил Эверест на одних руках.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Рустам Набиев вступил в партию «Новые люди».

Майя Иванова