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обновлено 12:48

Реальная зарплата в Прикамье выросла на 4,8%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе — апреле 2026 года составила в Пермском крае 86,9 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 12,2%. Об этом сообщает Пермьстат.

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе — апреле 2026 года выросла по сравнению с прошлым годом на 4,8%. Лидерами по росту заработной платы стали работники общепита (+22,5%), строители (+21,4%), сотрудники предприятий по предоставлению прочих видов услуг (+20%).  