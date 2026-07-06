В ДТП с автобусом и грузовиком в Воронежской области пострадали 19 человек

В результате столкновения рейсового автобуса Higer и грузового автомобиля Dongfeng в Бобровском районе Воронежской области пострадали 62-летний водитель автобуса и 18 его пассажиров. Об этом 6 июля сообщили в региональном ГУ МВД. Всего в момент аварии в автобусе находились 26 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Воронежской области Фото: ГУ МВД по Воронежской области

ДТП случилось 5 июля около 10:30 на 632-м км трассы М-4 «Дон». Согласно предварительным данным, рейсовый транспорт «не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение» с двигавшимся впереди грузовиком с полуприцепом. За рулем грузового авто находился 65-летний житель Смоленской области.

По данным областного ГУ МВД, водитель и пассажиры автобуса «получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение». В пресс-службе правительства Воронежской области дали более подробную информацию. По сведениям региональных властей, 11 совершеннолетних пассажиров были доставлены в медучреждение, где им оказали помощь и направили на амбулаторное лечение. Еще семи пострадавшим, в том числе одному несовершеннолетнему ребенку, медпомощь оказали на месте — от госпитализации они отказались.

СУ СК по Воронежской области заявило о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего оказания услуг при организации пассажирских перевозок (ст. 238 УК РФ). Максимальное наказание по первой части статьи — до двух лет лишения свободы. В рамках расследования будут допрошены пострадавшие, водитель и руководство организации-перевозчика, назначены экспертизы.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Денис Данилов