В Курганской области из-за жары ограничили движение фур на федеральных трассах

По федеральным автодорогам Курганской области 6 июля ввели временное ограничение на проезд тяжеловесного транспорта из-за аномальной жары. Мера действует с 12:00 до 22:00 по местному времени, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

Ограничения введены для сохранения дорожного покрытия из-за температуры свыше +32°C. Под запрет попал транспорт, масса которого превышает допустимые нормы: для одиночных автомобилей — от 18 до 35 т, для автопоездов — от 28 до 44 т в зависимости от количества осей.

Диспетчерские службы филиала ФКУ в Челябинске перешли на круглосуточный режим мониторинга. Водителям рекомендуется учитывать ограничения при планировании маршрутов по федеральным трассам в Курганской и Челябинской областях.

Евгений Рыженьков