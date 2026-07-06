Шесть человек пострадали в ДТП со школьным автобусом и иномаркой в Приангарье

Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. В результате аварии пострадали шесть человек, сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, вблизи деревни Еловое водитель автомобиля Toyota Town Ace врезался в автобус, в котором находились 16-летняя школьница и взрослый, сопровождавший ее на сдачу экзамена. Травмы получили оба пассажира и водитель автобуса, также пострадали пассажиры иномарки, среди которых дети семи и восьми лет.

Областным СУ СКР организована проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Александра Стрелкова