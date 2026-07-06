В расширение челябинского технопарка «Электромашина» инвестируют 442 млн рублей

Правительство Челябинской области и руководство технопарка «ЗЭМ» (создан на базе НПО «Электромашина», входит в «Ростех») договорились о расширении производственных площадей. Размер инвестиций в проект составит 442 млн руб. Соответствующее соглашение подписали губернатор Алексей Текслер и гендиректор управляющей компании технопарка Роман Кудин на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба правительства.

Проект предполагает строительство пяти новых цехов, бизнес-инкубатора и выставочного зала. Общая площадь новых объектов превысит 5 тыс. кв. м. Там планируют разместить не менее 12 компаний, занимающихся радиоэлектроникой и электротехникой. Запуск новых мощностей позволит создать 110 рабочих мест.

Генеральный директор НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев пояснил, что расширение необходимо из-за высокого спроса со стороны малого и среднего бизнеса. Сейчас в технопарке работают шесть резидентов, но свободных площадей не хватает. Новые корпуса оборудуют кран-балками и зонами для хранения продукции.

«Промышленный технопарк ЗЭМ» специализируется на поддержке высокотехнологичных производств, предоставляя резидентам инфраструктуру и сервисы для разработки инновационной продукции в области электроники и смежных отраслях.

Евгений Рыженьков