Кибербезопасность на вырост

Международная олимпиада по кибербезопасности (ICO) завершилась победой сборной России: четыре медали — золото, серебро и бронза, а также титул абсолютного чемпиона в индивидуальном зачете у одиннадцатиклассника Даниила Мелехова. В финале соревновались 70 школьников из 19 стран, включая Китай, Сингапур, США и Бразилию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная России стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по кибербезопасности в Тунисе

Фото: Пресс-служба Центрального университета Сборная России стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по кибербезопасности в Тунисе

Фото: Пресс-служба Центрального университета

Успех не случаен. За ним — многоступенчатый отбор из 700 заявок, три месяца индивидуальной подготовки и методика, которая превращает узких специалистов в универсальных бойцов. Как устроена эта система, корреспонденту «Ъ-Науки» рассказали руководитель олимпиадного трека Центрального университета Екатерина Процко и главный тренер сборной Максим Смирнов.

ICO — Международная олимпиада по кибербезопасности для школьников, основанная в 2025 году профессором Тан Сун Теком (Сингапур). Проводится под эгидой Международного совета и Международного научного комитета. Задания охватывают криптографию, веб-безопасность, компьютерную криминалистику (forensics), реверс-инжиниринг, эксплуатацию бинарных уязвимостей и защиту систем. Финал — два тура по 7 часов, максимум 100 баллов. В 2025 году в Сингапуре Россия взяла 8 медалей (3 золота, 3 серебра, 2 бронзы). С 2026 года каждая страна делегирует только одну команду из четырех человек.

Екатерина Процко, руководитель привлечения абитуриентов и олимпиадного трека Центрального университета, член совета Международной олимпиады по ИИ (IOAI) и Международного комитета ICO.

— Какие задачи решают участники финала и кто их придумывает?

— Разработкой заданий занимается Международный научный комитет. Его главная головная боль — баланс. Уровень подготовки в странах кардинально различается: школьники из России, Сингапура, Словении и Сербии годами решают задачи высокой сложности, а для многих других команд даже базовый уровень оказывается недосягаемым. Найти задания, которые были бы интересны и тем, и другим,— отдельное искусство.

Сама олимпиада — это практические кейсы по шести направлениям: от криптографии и веб-безопасности до реверс-инжиниринга и цифровой криминалистики. Никакой теории — только живая работа с уязвимостями и защитой.

— Как из 700 заявок отобрали четверых?

— Отбор начался с заочного этапа, где школьники решали задачи в формате Task-Based. До финиша дошли 56 человек. Дальше — три очных тура, каждый — на разные компетенции. Первый — классический CTF без доступа к интернету. Второй — расследование киберинцидента: анализ и принятие решений в условиях неопределенности. Третий — формат «Атака и защита», где команды формировались случайно. Нам было важно проверить, как школьник работает с незнакомыми людьми, умеет ли договариваться и распределять роли под давлением.

Главный критерий — не пиковый результат, а стабильность на всех этапах. Мы смотрели на скорость адаптации к новым задачам, способность объяснять ход мыслей и стрессоустойчивость.

После отбора — собеседования. Мы выясняли, в чем участник силен, а где проваливается, и составляли индивидуальный план подготовки на три месяца. Например, один отлично знал реверс-инжиниринг, но слабо владел криптографией. Другому не хватало веб-безопасности. Тренеры из Центрального университета и «Лаборатории Касперского» точечно закрывали пробелы, регулярно проводили контрольные и моделировали соревновательные условия.

В конце мая — промежуточная аттестация, корректировка планов. И главное — мы не ограничивались официальным списком тем. Международные олимпиады любят сюрпризы, и мы готовили ребят шире программы: не натаскать на конкретные задачи, а научить разбираться с любым незнакомым вызовом с ходу. Побеждает не тот, кто знает больше, а тот, кто быстрее учится на ходу.

— Кто был главным конкурентом в этом году?

— Традиционно сильные сборные — из России, Сингапура, Словении, Сербии. Но заметно подтянулись страны, которые только начинают развивать олимпиадное движение. Конкуренция растет с каждым годом.

— Ваши наработки остаются внутри Центрального университета или идут в регионы?

— Мы сознательно транслируем методики. Центральный университет проводит открытые олимпиады, читает лекции в школах по всей стране, помогает развивать олимпиадное движение не только в Москве.

На основе накопленного опыта мы создали бесплатный онлайн-курс CTF Start для школьников, которые хотят войти в практическую кибербезопасность. Сейчас обновляем программу с учетом опыта ICO-2026, осенью откроем доступ. Если благодаря нашим материалам в небольшом городе появится школьник, который через несколько лет попадет в сборную,— это будет важнее любой медали.

— Что победа говорит о российской школе кибербезопасности?

— У нас сложилась системная подготовка: талантливые дети, опытные тренеры, сильные университеты и индустриальные партнеры, готовые инвестировать в будущее. Но расслабляться нельзя: другие страны быстро наращивают уровень, появляются новые программы и подходы.

Для нас медаль — не повод кричать «мы лучшие», а подтверждение правильного вектора и стимул развивать олимпиадное движение дальше. Место страны в мировом академическом ландшафте определяет не одна победа, а способность из года в год воспитывать сильных специалистов.

Что изменилось за год В 2025 году в Сингапуре российская сборная взяла восемь медалей, но это был дебют: организаторы только обкатывали формат. В 2026-м правила ужесточились: вместо двух команд от страны — одна, всего четыре участника. Конкуренция выросла, а индивидуальный зачет сделал ставку на универсальность каждого члена сборной. Именно здесь потребовалась новая методика подготовки — не командная, а глубоко персональная.

Максим Смирнов, главный тренер сборной России на ICO, член Международного научного комитета, руководитель клуба CTF Центрального университета.

— В чем принципиальное отличие вашей подготовки от классических CTF-соревнований?

— В классическом «захвате флага» можно положиться на сильного сокомандника и закрыть свою слабую зону. На ICO — индивидуальная гонка. Каждый участник должен быть максимально универсальным.

Мы не учим с нуля. Мы отбираем лучших, у которых уже есть база. За три-четыре месяца нужно не объяснять основы, а шлифовать мастерство — превращать «алмазы» в «бриллианты». Если участник силен в бинарных уязвимостях, мы подтягиваем его веб-безопасность. Если он гений веб-пентеста — укрепляем криптографию и алгоритмы. Наша цель — вырастить из узкого спеца широкого эксперта.

Плюс психология. Работа в иноязычной среде, смена часовых поясов, семь часов концентрации подряд — это отдельный вызов. Мы готовим ребят к стрессу, учим поддерживать друг друга в критических ситуациях. Это превращает группу одиночек в сплоченную команду.

— Расскажите про инцидент на первом туре.

— У одного из участников из-за технической ошибки не сохранилась часть записи экрана. По регламенту баллы за этот период не засчитываются. Для школьника это был удар — казалось, все зря. Но команда сплотилась, поддержала его, помогла собраться. Во втором туре он показал отличный результат и взял медаль. Это как раз про нашу методику: техническая подготовка важна, но без психологической устойчивости и командного плеча она не работает.

— Как строится индивидуальный план для каждого участника?

— Начинаем с разговора: что сам считает сильным, где чувствует пробелы. Параллельно анализируем его решения на этапах отбора — сопоставляем самооценку с объективными данными. В течение первого месяца тренеры оценивают уровень в деле и корректируют вектор.

Занятия — по группам (база и продвинутый уровень). Если участник уже освоил тему в совершенстве, мы не тратим время на повторение. Если есть реальный пробел — проводим индивидуальные встречи с экспертами Центрального университета и «Лаборатории Касперского» до полного закрытия вопроса. В итоге получается не усредненный, а максимально точный под конкретного человека план.

— Как тренируете навыки без доступа к нейросетям?

— В основе — «старая школа»: самостоятельное мышление и эффективный поиск в открытых источниках. Никаких подсказок — только голова и интернет.

Второй компонент — насмотренность. Когда участник сразу определяет тип задачи и знает, какие инструменты нужны, он экономит время. Этот навык нарабатывается решением однотипных задач на тренировках. Так формируется интуиция, которая заменяет внешние подсказки.

— Что изменилось в методике после Сингапура-2025?

— Принципиальных изменений нет: отбор сильнейших, выявление слабых зон, превращение в экспертов. Но опыт дал уроки, которые сделали подготовку точнее.

Ключевое отличие этого года — часть тренеров сами были участниками первой олимпиады. Они прошли через все: видели задания, чувствовали давление, знают «кухню» изнутри. Вместо абстрактных советов они дают реальные кейсы и фишки, которые действительно работают. Вместо общих рекомендаций по стрессоустойчивости — конкретные сценарии поведения в нестандартных ситуациях. Живой опыт, переданный от участников к участникам, оказался бесценным.

— Как тренируете стрессоустойчивость и работу с незнакомыми напарниками?

— Поправлю: финал ICO был индивидуальным и не предполагал формата Attack-Defense. Но похожий формат — с командной работой и незнакомыми сокомандниками — мы использовали на заключительном этапе отбора. Там проверяли, сможет ли участник быстро «сыграться» с новыми людьми или будет пытаться решать все в одиночку.

Это критически важно. В чужой стране, в стрессовых ситуациях ребята должны поддерживать друг друга сильнее, чем это может сделать любой тренер. Поэтому мы целенаправленно создаем условия, где участник учится доверять незнакомцам, распределять роли и работать на общий результат.

И еще: на международных олимпиадах школьники сидят по семь часов подряд с высочайшей концентрацией. Мы воспроизводим это на тренировках — те же регламенты, те же временные ограничения. Чтобы привыкали к нагрузке и не теряли голову в напряженной обстановке.

Цифры 700 — число заявок на отбор56 — финалистов очного этапа4 — члена сборной России19 — стран—участниц финала ICO-20267 — часов длится один тур100 — максимальный балл за финал

Два года подряд российские школьники возвращаются с ICO с медалями. Но главное изменение произошло не в таблице результатов. В 2025 году команда ехала на дебютную олимпиаду — без опыта, без понимания, что ждет за дверями тура. В 2026-м тренерами уже работали те, кто сам сидел за компьютерами в Сингапуре. Эстафета передачи опыта включилась.

И если через год в составе сборной появится школьник из небольшого города, который начинал с бесплатного курса CTF Start,— это будет означать, что система работает не только для чемпионов, но и для всех, кто хочет войти в кибербезопасность. А это, возможно, важнее любого «щита» абсолютного победителя.

Мария Грибова