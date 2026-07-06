В Челябинской области за неделю задержали более 200 пьяных водителей

За минувшую неделю в Челябинской области сотрудники ГАИ задержали 206 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Кроме того, за выходные было зарегистрировано четыре аварии, в которых пострадали пятеро несовершеннолетних, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

В 181 случае в отношении нарушителей составлены административные материалы по статьям 12.8 и 12.26 КоАП РФ. Им грозит штраф в размере 45 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок до двух лет, а в отдельных случаях — административный арест до 15 суток.

Еще 28 водителей повторно сели за руль в нетрезвом состоянии. В отношении них будут возбуждены уголовные дела, максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Арсений Кузьмин