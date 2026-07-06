В Перми цифровыми экранами оснастят еще 58 «умных» остановок

В 58 павильонах общественного транспорта Перми установят вторую очередь цифровых экранов сити-формата. Об этом сообщает группа Russ (входит в RWB), заключившая контракт на их поставку с пермским «Гортрансом». Предполагается, что установка продлится с июля по октябрь.

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По данным пресс-службы компании, боковую стеклянную стенку остановок заменят на двусторонний пакет: 16 павильонов оборудуют системой «экран-экран», еще 42 — «экран-лайтбокс». Обновление получат городские «умные» остановки, ранее оборудованные интерактивными табло с расписанием, USB-розетками, кнопками вызова экстренных служб и камерами видеонаблюдения, включенными в систему «Безопасный город».

Экраны смонтируют на основных магистралях города. На них будут транслировать рекламу федеральных и региональных брендов. При этом до 30% эфирного времени отдадут под социальную и общественно значимую информацию, что позволит оперативно доводить важные городские сообщения до жителей.