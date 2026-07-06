УФАС по Оренбургской области выявило сговор между продавцами дизельного топлива

Оренбургское УФАС России выявило в действиях трех независимых участников рынка, осуществляющих деятельность по мелкооптовой реализации дизельного топлива, признаки нарушения федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным УФАС России, оренбургские фирмы заключили и реализовали соглашение, которое приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен при мелкооптовой реализации дизельного топлива. Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В ведомстве также сообщили о выявленных нарушениях в Московской и Саратовской областях.

Андрей Сазонов