S7 Airlines запускает прямые рейсы из Новосибирска на Мальдивы

S7 Airlines анонсировала запуск прямых рейсов из Новосибирска на Мальдивы. В Telegram-канале авиаперевозчика уточнили, что «зимние» рейсы начнутся 30 октября. Для выполнения программы заявлены узкофюзеляжные лайнеры — Airbus A320. В качестве пункта дозаправки определен международный аэропорт Джайпура (Индия).

Общее время в пути составит около 10 часов 30 минут. Продажа билетов на новые рейсы уже открыта: минимальная стоимость перелета составит 70 тыс. руб.

По данным сервиса бронирований «Островок», в Новосибирске спрос на зарубежные путешествия летом 2026 года вырос по сравнению с прошлым годом на 18%. Международные направления заняли 21% от общего числа бронирований. Наиболее популярными стали Белоруссия, Абхазия, Турция, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Армения, Таиланд, Китай и Кыргызстан.

Лолита Белова