Гурманские будни

Из Петербурга в Москву

В столице открылся долгожданный для многих петербургский проект Joli Grand Bistro ресторанного сообщества Italy. Рестораны из Питеры давно стали важными участниками российской гастрономической традиции, сохраняя при этом собственную интонацию. Их ценят за атмосферу, европейский уровень кухни и современный взгляд на классику. Новый Joli расположился в жилом квартале Lucky в историческом здании бывшей фабрики братьев Мамонтовых и занял два уровня. Интерьер создан петербургской Neymand Studio и обращается к образу современного французского гранд-бистро, объединяя историческую архитектуру с актуальным дизайнерским языком. Оригинальный фасад здания сохранен с полным переосмыслением внутреннего пространства. Его ключевым элементом стал двусветный зал с панорамным арочным окном и почти 12-метровыми потолками, а также тщательно подобранные предметы искусства, авторский свет, керамика и текстиль с природными орнаментами. У входа встречают витрина с десертами и цветочная лавка, добавляющие пространству французский романтический флер.

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Интерьер во многом перекликается с петербургским проектом, а почти полная бронь с первых дней работы подтверждает силу бренда. Логичным продолжением концепции вскоре станет терраса с яблоневым садом. За гастрономическое направление отвечает бренд-шеф Виктор Кислинский, который уже десять лет работает с Italy, а до этого специализировался преимущественно на итальянской кухне и сотрудничал с шефами мирового уровня. Шеф-повар ресторана Владимир Борисихин — выпускник престижной школы Le Cordon Bleu.

Меню московского Joli практически повторяет петербургское. В его основе — итальянская и французская классика с авторскими твистами. Например, здесь подают редис с хвостиком со сливочным маслом и солью (700 руб.) в духе архаичной французской закуски к шампанскому, а мини-багет как нельзя лучше настраивает на размеренный, спокойный и лишенный сюрпризов обед или ужин. Тартар из говядины приготовлен в классическом стиле и подается с тонкими слайсами картофеля фри и французским сырным соусом Морне (1350 руб.). Картофельный гратен в сливочном соусе подают с сибасом, сморчками и икрой боттарги (1300 руб.). Заслуживает внимания карпаччо из языка под соусом тоннато (1100 руб.) — если вы любите субпродукты, эта элегантная подача вас не разочарует. В разделе горячего — домашняя паста собственного приготовления. Стоит обратить внимание на лумаки с белыми грибами в сливочно-грибном соусе (1800 руб.), язык на гриле с перечным соусом и луковым джемом (1850 руб.), хотя и без соусов он был бы очень хорош, а также котлету из щуки с печеным картофелем и соусом из зеленого горошка (1450 руб.). На десерт — трюфель из бельгийского шоколада (300 руб.) и каштановый медовик со свежей малиной (990 руб.).

2-я Звенигородская улица, дом 12, строение 21 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Гастрономический бранч на природе

11 июля ENO Bistro в Сколково проведет совместный бранч с рестораном «Айна». На летней деревянной веранде, часть которой укрыта на случай непогоды, шефы двух проектов представят специальное меню из шести блюд, приготовленных на открытом огне. Оба ресторана объединяет внимание к сезонным продуктам и локальным ингредиентам, поэтому меню построено вокруг актуальных летних вкусов. В него войдут карпаччо из обожженной мраморной говядины с молодой черемшой и копченым виноградом («Айна»), тартар из молодого оленя с земляникой и ферментированным желтком (ENO), салат с кальмаром гриль, яблоком, водорослями и имбирной заправкой («Айна»), перепелка на углях с молодой капустой и крыжовником (ENO), шашлык из тонкого края с маринованным редисом и кремом из черного чеснока («Айна»), а завершит бранч десерт от шеф-кондитера ENO.

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Попробовать специальное меню можно будет с 13:00 до 17:00. Столы доступны по предварительному бронированию. Деревня Сколково, Новая улица, дом 100, строение 5

Новое меню с видом на пруд

В разгар лета ресторан Александра Раппопорта «ERWIN.Павильон.Патрики» предлагает не только занять одно из самых востребованных мест на веранде с видом на Патриарший пруд, но и познакомиться с новым сезонным меню. Порции здесь, как принято у Раппопорта, щедрые, а ставка сделана на средиземноморские вкусы и морепродукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Домашняя паста с трюфелем Томатная паста с крабом Картофель фри с трюфелем и пармезаном Осьминог с печеным перцем и зеленой сальсой Гаспачо с крабом Севиче из лосося с авокадо и помело Карпачо из осьминога с каперсами Окрошка на квасе с индейкой Окрошка на кефире с магаданскими креветками Следующая фотография 1 / 10 Домашняя паста с трюфелем Томатная паста с крабом Картофель фри с трюфелем и пармезаном Осьминог с печеным перцем и зеленой сальсой Гаспачо с крабом Севиче из лосося с авокадо и помело Карпачо из осьминога с каперсами Окрошка на квасе с индейкой Окрошка на кефире с магаданскими креветками

Среди новинок: паста с крабом (2490 руб.), паста с креветками и кедровыми орехами (1150 руб.), домашняя паста с трюфелем (1450 руб.), гаспачо с крабом (2450 руб.), карпаччо из осьминога с каперсами (2800 руб.), осьминог с печеным перцем и зеленой сальсой (3100 руб.). Летнюю классику представляют две версии окрошки — на кефире с магаданскими креветками (1250 руб.) и на квасе с индейкой (990 руб.). Любителям легких закусок стоит обратить внимание на севиче из лосося с авокадо и помело (1200 руб.) и картофель фри с трюфелем и пармезаном (790 руб.). Все это — хороший повод задержаться на веранде дольше обычного.

Большой Патриарший переулок, дом 7, строение 1 Ежедневно, с 9:00 до 0:00

Ольга Карпова