НОВИКОМ вручил премию «Инженерный авангард»

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) вручил премию «Инженерный авангард» программисту концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех). Награждение состоялось на закрытии XIV Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего».

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Премия НОВИКОМа «Инженерный авангард» уже пятый год присуждается на форуме самым инициативным и перспективным молодым специалистам. Ее вручают тем, кто постоянно учится и совершенствуется в профессии, а также авторам технологических решений и идей.

В этом году лауреатом премии стал представитель делегации Воронежского регионального отделения Союза Машиностроителей России. Он работает в концерне «Созвездие» более 6 лет, является автором научных статей и имеет свидетельства о регистрации программ для ЭВМ.

Исследования молодого программиста посвящены разработке устройств для беспроводной передачи данных на большие расстояния с низким энергопотреблением. Устройства оптимизируют управление радиостанциями и ускоряют обмен информацией. Возможная область применения разработки — промышленность и добыча ресурсов, транспортный комплекс, а также интернет вещей.

«За каждым достижением всегда стоит человек — увлеченный, настойчивый, готовый искать решения там, где другие видят только сложные задачи. Именно таких молодых специалистов НОВИКОМ отмечает премией «Инженерный авангард». Так мы хотим сказать перспективным специалистам: мы видим ваши идеи, ценим ваш труд и верим в ваш потенциал. Разработка лауреата этого года — пример того, как знания, любознательность и упорство превращаются в технологии, востребованные в промышленности. Поддерживая таких молодых людей, мы инвестируем в будущее российской инженерной школы и технологическое развитие страны», — прокомментировала Председатель Правления банка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш Елена Георгиева.

Форум «Инженеры будущего» прошел с 24 июня по 2 июля в Тульской области. Его ежегодно проводит Союз машиностроителей России при поддержке Госкорпорации Ростех. Мероприятие объединяет талантливую молодежь, представителей промышленности, вузов и научного сообщества для обмена опытом, знакомства с новыми технологиями, развития проектных компетенций. НОВИКОМ традиционно выступает партнером форума. В этом году банк организовал для участников обширную программу: лекции и воркшопы от ВШЭ, интеллектуальные турниры для взрослых и детей. Также при поддержке НОВИКОМа в детской смене форума приняли участие дети сотрудников промышленных предприятий Воронежской области.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

** * Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

* ** Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»